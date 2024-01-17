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Эксперты перечислили преимущества кускового мыла перед жидким

Кусковое мыло изобрели тысячи лет назад, но со временем его заменило жидкое. Оно приятнее в использовании и выглядит эстетичнее. Однако эксперты по уходу за кожей отмечают рост спроса именно на кусковой продукт.

Эксперты перечислили преимущества кускового мыла перед жидким
© Unsplash.com

О том, в чем преимущества кускового мыла перед жидким, пишет South China Morning Post.

Эксперты считают, что первая причина, по которой потребители все чаще предпочитают кусковое мыло жидкому в том, что в первом больше натуральных веществ.

«Я рекомендую кусковое мыло своим пациентам, особенно тем, у кого чувствительная кожа и склонность к аллергии на ароматизаторы», — объясняет дерматолог Дэвид Ли.

Эксперт подчеркивает, что кусковое мыло куда понятнее и привычнее для потребителя. А также именно оно создает столь любимую людьми пену, создающую эффект SPA. Возможно, по этой причине люксовые бренды вроде Chanel или Loewe присоединились к выпуску кускового мыла.

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Кроме того, как заявляют представители некоммерческой организации Soap Aid, занимающейся переработкой мыла, отмечают пользу кускового мыла для окружающей среды. Твердый продукт оставляет после себя на 25% меньший углеродный след, чем его жидкая разновидность. Также для первого требуется меньшее количество упаковки и пластика.

Кусковое мыло дешевле, более портативно и имеет более продолжительный срок службы. Что касается безопасности для здоровья, то оно, возможно, даже более гигиенично жидкого собрата.

Эксперты советуют для поддержания чистоты бруска мыла использовать мыльницу с хорошим дренажем, чтобы продукт всегда оставался сухим. Также следует промывать мыло до и после использования. И не забывать регулярно его заменять.

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