Зима в России бывает настолько суровой, что холод просачивается даже в квартиры. От этого страдают не только люди, но и растения.

О том, как не дать погибнуть комнатным растениям в холодной комнате, изданию «Аргументы и факты» рассказал агроном Василий Яковлев.

По словам эксперта, домашнее растение может замерзнуть от неосторожного проветривания и отключения отопления, если его долго не восстанавливали. Тем не менее большинство комнатных обитателей мира флоры хорошо переносит подобные конфузы.

Фикусы, драцены и бегонии выживают при +10. Пеларгонии и фуксии здравствуют при температуре до +5. Однако признаки подмерзания все же любителю-садоводу все важно заметить вовремя.

«Признаки подмерзания могут проявляться по-разному. Фикус, гибискус, каланхоэ, монстера, фиалки, бегонии покрываются пятнами. Кодиеум и схожие с ним реагируют на чрезмерный холод пониканием листьев и их сморщиванием. А, допустим, кактусы — размягчаются, подобно подгнившим апельсинам», — пояснил агроном.

При понижении градуса тепла в доме комнатные растения необходимо переместить туда, где все еще есть тепло. Однако не стоит подставлять любимца слишком близко к источнику тепла, потому как от этого может стать только хуже. Лучше всего придвигать цветок к нему по мере того, как первый отогреется.

Если в комнате не становится теплее, растение следует обрызгать теплой водой с растворенным в ней антистрессовым препаратом и стимулятором роста. После этого сделайте подопечному парник из пленки. Подойдет даже пищевая.

Если для всех этих действий поздно, остаются крайние меры. Обрежьте растению корни и пересадите его в другую емкость.