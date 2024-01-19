Какую краску для стен выбрать

Принятие решения об изменении внутреннего облика вашего дома может быть как захватывающим, так и волнительным. Важно подобрать хорошие материалы, мебель, инструменты.

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Выбор интерьерной краски для вашего дома не обязательно должен быть сплошным кошмаром, и если вы знаете, что искать и учитывать в процессе выбора, вы сможете довольно быстро и легко завершить этот важный этап и продолжить преображение своего гнездышка.

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О том, как правильно выбрать краску для стен, — в материале «Рамблера».

Как подготовиться к выбору краски для стен

Хорошая краска может значительно улучшить внешний вид и атмосферу помещения. Как же выбрать лучшую интерьерную краску для своего дома? Для начала полезно узнать немного больше об отличительных характеристиках красок.

Первый совет: нельзя заменять краску для внутренних работ на фасадную краску. Краска для внутренних работ, как правило, содержит значительно меньше химических веществ, чем фасадная, что делает ее более безопасной и экологичной для вас и вашей семьи. Краски для наружных работ нельзя использовать внутри помещений, так как они содержат органические соединения, которые могут быть токсичными после того, как они попадают в атмосферу, чтобы обеспечить долговечность краски при воздействии ультрафиолетовых лучей, суровой погоды и экстремальных внешних факторов.

Не каждый проект по покраске требует грунтовки, но если вы переходите от темного цвета к светлому, это хорошая идея. Грунтовка перекрывает исходный цвет эффективнее, чем краска, поэтому вам не придется наносить пять слоев.

Популярные виды красок для стен

Матовая краска

Матовая краска — самый популярный вид внутренних красок для стен. В ней нет блеска или сияния, что делает ее идеальной для стен и потолков, где не нужны графические эффекты. Она проста и несложна в нанесении, хотя для получения визуально привлекательного однотонного цвета обычно требуется больше одного слоя. Матовую краску можно наносить кистью или валиком, она хорошо скрывает дефекты на стенах.

Полуглянцевая краска

Одной из распространенных интерьерных красок является полуглянцевая. Хотя чаще всего она используется не для стен, а для отделки. Она дает твердое покрытие, которое прослужит долго. Полуглянцевую краску легко чистить, а пятна на ней просто оттираются. Блеск не такой сильный, как у глянцевых покрытий, но для покрытия стен одним слоем вполне подходит.

Глянцевая краска

Как и матовая, глянцевая краска не менее популярна и ориентирована на результат. Глянцевая краска скрывает все неровности на стене и обеспечивает достойное покрытие одним слоем. Глянцевые краски используются не только для внутренних стен, но и для деревянных поверхностей и деревянной мебели, придавая им блеск и сияние.

Эмалевая краска

Эмалевые краски, выпускаемые в основном производителями горюче-смазочных материалов, нуждаются в грунтовке для прочного закрепления. Эмалевая краска высыхает на воздухе до стойкого, как правило, глянцевого покрытия, применяется для многослойного окрашивания поверхностей, подверженных воздействию тепла, температуры, влажности и дыма.

Эмульсионная краска