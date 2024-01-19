Ученые выяснили, какие телепередачи нравятся собакам

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон решили изучить телевизионные программы, которые больше всего нравятся собакам, и обнаружили, что шоу с участием собак возглавляют список, сообщает Daily Mail.

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В ходе исследования ученые решили определить, какой видеоконтент больше всего интересует собак. Команда опросила 1246 владельцев собак по всему миру, в том числе из США, Канады, Великобритании и Австралии.

Опрос включал вопросы о типах экранов в их домах, о том, как их собаки взаимодействовали с ними, о видах контента, с которым собаки взаимодействовали больше всего, а также информацию о возрасте, поле, породе и месте проживания животных.

Результаты показали, что собаки больше всего интересовались просмотром видеороликов с участием других животных. Также собака вполне может разделять страсть к спортивным передачам: многие из опрошенных обнаружили, что животным нравятся виды спорта с мячом.