Топ домашних гаджетов для самых ленивых

В январские морозы хочется полежать, расслабиться и вообще ничего не делать. Но следить за собой и своим домом все же придется.

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В подборке «Рамблера» — топ лучших домашних гаджетов для самых ленивых.

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Если вы ищете советы по уборке и организации, чтобы поддерживать дом в идеальном состоянии, или просто хотите добиться максимального комфорта во время отдыха, в этом списке обязательно найдется что-то для вас.

Тапочки с подошвой из микрофибры

Эти очаровательные тапочки — с подошвой из микрофибры, так что вы можете мыть полы каждый раз, когда встаете с дивана, чтобы перекусить.

Кастрюля для приготовления пасты в микроволновке

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Уникальная кастрюля для приготовления макарон в микроволновой печи, в которую нужно просто налить воду, положить лапшу (сбоку есть линия, которая показывает, сколько ее нужно), а затем разогреть посуду в микроволновке в течение 12 минут.

Миска с подставкой для телефона

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Гениальная миска, которая подходит для микроволновой печи и посудомоечной машины, с ручкой, крышкой и съемной подставкой для телефона, чтобы есть макароны, суп или кашу вприкуску с вкуснейшим гарниром — любимыми фильмами и сериалами.

Велотренажер для ленивых

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Велотренажер под стол — самый простой способ получить больше физической нагрузки, сидя на диване. Он превратит ваш просмотр сериалов в возможность подкачать кровь.

Самоочищающийся кошачий туалет

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Самоочищающийся кошачий туалет, потому что вы обожаете своих питомцев, но не любите убирать за ними. С ним пространство вашего питомца будет еще более опрятным, чем в том случае, если вам придется прикладывать много усилий для уборки.

Лейка для ленивых

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Если вы забываете поливать свои растения, вам нужны эти помощники. Просто наполните каждую стеклянную колбу водой и вдавите длинный конец в почву; растение будет набирать воду по мере необходимости. Каждая колба будет увлажнять растение в течение двух недель, так что вы можете не заботиться о растениях, находясь дома или в путешествии.

Крюк-захват

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Когда что-то падает на пол или вы не можете достать предмет на высокой полке, достаньте этот крюк. Он выдвигается и захватывает в свои клешни предметы размером с монету. Нескользящий прорезиненный зажим удерживает предметы весом до килограмма и даже поворачивается для вертикального или горизонтального захвата.

Доска для складывания вещей

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Если чистое белье лежит в стопке днями, вам нужна эта складная доска, которая сделает процесс раскладывания одежды намного проще. Несколькими быстрыми движениями она сложит вещи за считанные секунды. Доска поможет вам быстро сложить рубашки, брюки, свитера и полотенца. В результате аккуратные стопки одежды будут выглядеть не хуже, чем в универмаге.

Поднос в ванную

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