Как выгуливать собаку в мороз и почему нельзя от этого отказываться

Собаки подобны почтальонам: ни дождь, ни снег, ни град не смогут удержать животное от желания погулять на улице. "Рамблер" разбирался, как выгуливать собаку зимой безопасно и эффективно для вас обоих.

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Зачем гулять с собакой зимой?

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Ваша собака получает массу преимуществ от прогулок на свежем воздухе, поэтому постарайтесь помнить об этом, собираясь на прогулку в холод. По словам ветеринара доктора Линдси Батцер, выгуливать вашего питомца по 20–30 минут в день достаточно, чтобы поддерживать его здоровье и форму.

«Собаки, как и мы, нуждаются в умственной стимуляции и им нужно выходить из дома. Если их держать в помещении каждый день или даже выпускать на одну минуту, а затем возвращать обратно, они могут сходить с ума или испытывать тревогу [из-за] того, что у них не вырабатываются естественные эндорфины во время тренировок и наблюдения за миром вокруг них», — говорит она.

Поэтому даже когда холодно, важно выводить их на улицу, чтобы дать им немного потренироваться, расслабить, стимулировать их и сократить деструктивное поведение, такое как лай и жевание.

Когда слишком холодно, чтобы гулять с собакой?

При этом Батцер предупреждает, что любая температура ниже - 6 градусов может создать проблемы для вас и вашего питомца, но некоторые породы с короткой шерстью и хрупким телосложением могут пострадать и от более высокой температуры. Хорошее правило, о котором следует помнить: если вам слишком холодно для долгой прогулки на улице, то и им слишком холодно.

Если на улице температура от -1 до 4 градусов, Батцер предлагает все равно вывести их в туалет, но вернуться в дом, когда они закончат. Если температура составляет от 7 до 15 градусов, ограничьте прогулку примерно 20 минутами.

Если вы беспокоитесь, что вашей собаке слишком холодно, но цифры на термометре вам не помогают, воспользуйтесь собственными ощущениями:

«Если ваши глаза холодные и сухие, то и у вашего питомца тоже», — говорит Батцер.

В таких случаях, возможно, лучше оставаться дома, пока воздух не согреется

Советы по выгулу собаки на морозе

Для более безопасных прогулок на холоде эксперт рекомендует использовать снаряжение для активного отдыха, когда температура падает, например, куртку или даже ботинки.

Независимо от того, насколько тепло одета ваша собака, еще один совет, о котором следует помнить: вы должны точно знать, куда идете, когда отправляетесь в путь. Плохая погода не является идеальной средой для исследования незнакомых мест (даже если ваша собака считает иначе). Придерживайтесь маршрута, который вы сможете распознать.

Что делать, если вы не можете вывести собаку на прогулку

Когда слишком холодно, чтобы выходить на улицу, старайтесь хотя бы недолго играть с питомцем в помещении. Батцер объясняет, что вам не нужно ничего особенного. вполне подойдет мяч или буксир с игрушкой большего размера. Постоянная игра даже в течение пяти-десяти минут высвободит у вашей собаки много энергии.

Даже работа над тренировочными командами для них умственно стимулирует и утомляет, поэтому, если у вас недостаточно места, чтобы перебрасывать мяч, попробуйте отрабатывать уже известные команды или учите новые.