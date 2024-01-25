Как защитить обувь от реагентов, рассказала эксперт

Зимой улицы и дворы обрабатывают реагентами и противогололедным материалом. Как ухаживать за обувью, чтобы уберечь ее от влияния реагентов, рассказала замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Тамара Назарова, сообщает «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, обувь нужно ежедневно очищать от грязи и химических соединений, которые налипают во время нахождения на улице. Гладкое кожаное покрытие следует сначала протереть влажной тряпкой, затем сухой, а после нанести обычное средство для ухода за обувью.

Также Назарова посоветовала использовать спреи, которые обладают гидрофобными свойствами. Это позволит жидкостям, попадающим на обувь, быстрее стекать и не впитываться. Для замшевой обуви можно приобрести специальные щетки, которые придают изделию более ухоженный вид.