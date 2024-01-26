Деревья, которые можно выращивать в квартире

Большинство растений прекрасно справляются с очищением воздуха в помещении, представляют собой лекарственные средства или обладают антисептическими свойствами. Некоторые из них даже можно использовать в пищу. Да и не стоит забывать об эстетической составляющей – растения идеально дополняют почти любой интерьер, добавляя в него нотки естественности и преумножая ощущение уюта.

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В этой подборке "Рамблер" собрал деревья, которые подходят для выращивания в домашних условиях.

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Лавровое дерево

Maja Dumat/Flickr. Лавровое дерево на фото слева

Лавровое дерево запросто можно выращивать в условиях дома или квартиры. Оно не слишком прихотливо в уходе, а выглядит так, что способно уже само по себе стать весьма привлекательным интерьерным объектом. Оно прекрасно растет в условиях недостаточного света – лучше всего будет расположить лавр в очень теплом месте без прямого попадания солнечных лучей. Конечно, в помещении оно растет гораздо меньше, чем на природе – не сотню лет, а в среднем около 15. К тому же "на свободе" растение цветет каждую весну, а вот зацветет ли дома – заранее не угадать.

Поливать лавровое дерево стоит умеренно, тк переизбыток влаги так же, как и засушливость почвы, лавр не очень любит.

Денежное дерево

Jhack/Flickr

Кажется, в какой-то период это дерево стало одним из самых трендовых растений. В Сети даже гуляли мемы «Хочу купить денежное дерево хотя бы для того, чтобы было, у кого спросить: "Где мои деньги!?"». Что тут спорить, это деревце хоть и не большое, но выглядит очень стильно и фотогенично. А главная его прелесть в том, что оно совершенно не требует какого-то сложного ухода – денежное дерево достаточно поливать раз в неделю и контролировать, чтобы на него не падал яркий солнечный свет. Для это просто расположите растение изначально в правильном месте. Периодически опрыскивайте листья из пульверизатора в том случае, если воздух в вашем жилище слишком сухой.

Оливковое дерево

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