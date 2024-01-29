Дом-огурец и падающая гостиница: самые необычные здания, которые строят в Москве

На юге столицы построили многоквартирный жилой дом с велосипедной трассой, скалодромом и полем для уличного баскетбола. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще необычные здания появятся в столице.

© Vm.ru

Новостройку площадью 96,5 тысячи квадратных метров в районе Нагатинский Затон построили за три года. Рядом с жилым домом находится благоустроенная набережная протяженностью полтора километра.

Видео дня

«Застройщики уже давно ставят акцент на спортивную инфраструктуру при возведении жилищных комплексов, — рассказывает «ВМ» урбанист Илья Заливухин. — В нашей стране активно пропагандируют здоровый образ жизни. Практика показывает, что спортплощадки пользуются популярностью у жителей»

Подкова счастье принесет

Около «Москвы-Сити», на месте промзоны между Звенигородским шоссе и улицей Мневники, построят 200-метровый жилищный комплекс (около 60 этажей) из двух башен в виде подковы.

Каменный цветок

Новый жилой комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров в виде цветка построят в Даниловском районе. По задумке, «каменный бутон» создадут три разноуровневых дома с эркерами (выходящими из плоскости фасада частями помещения. — «ВМ»), балконами, террасами и лоджиями.

По мосту к соседу

В районе Раменки возведут жилой небоскреб из двух башен разной высоты, которые на уровне 22-го этажа соединят мостом. Окна будут выходить на Москву-реку, Воробьевы горы, МГУ.

Вот-вот упадет

На Звенигородском шоссе построят гостиницу с «упавшей» частью. Один корпус сделают в форме буквы «П», а другой — в виде трапеции. Соединят их «упавшей» черной перекладиной: она наклонена и соединяется с «П» на уровне 7–10-го этажей.

Круче, чем английский «Корнишон»

В Даниловском районе построят также оригинальную высотку, которая по проектному плану напоминает огурец. Это будет 207-метровый небоскреб в 56 этажей с продолговатыми пластинами из алюминиевого профиля, символизирующими движение магнитных волн нашей планеты. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что высотка сможет конкурировать с построенной в Лондоне 180-метровой башней «Мэри Экс» Нормана Фостера, которую называют «Корнишоном».

Расцветали яблони и груши

В составе транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» появятся жилые башни с необычным фасадом — их украшением станут паттерны в виде груш, вишен и яблок. Сложную, подчеркнуто современную геометрию лаконичным зданиям придадут элементы из гнутого стекла.

Космический курорт

Возле станции метро «Прокшино» построят крупнейший в стране аквакурорт, который внешне будет похож на космическую станцию. В нем будет несколько закрытых бассейнов и один открытый с аттракционами, а также искусственная гора высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга (вид активного отдыха, сочетающий скалолазание, спуски на веревках, прыжки в воду и плавание. — «ВМ»).

Японский водопад

В районе Раменки на Мосфильмовской улице возведут жилой комплекс по проекту японского бюро. По задумке архитекторов, он будет состоять из двух зданий высотой 99 и 40 метров. Один из фасадов выполнят в форме ступеней, напоминающих каскад водопада. Он будет терракотового цвета, со скругленными углами и бесшовным остеклением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Пудова, архитектор-градостроитель:

«Прежде чем спроектировать здание, архитекторы анализируют «контекст» окружающей застройки, чтобы возвести новый объект в гармонии с имеющейся архитектурой. Изучают и местность, например его историю, что тоже отражается на параметрах и стиле здания»