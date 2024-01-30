Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: все за и против
Казалось бы, что может привычнее и обыденнее стирки вещей, к которой все мы регулярно прибегаем. Но и тут есть определенного свойства дилемма: пользоваться порошком и кондиционером или гелем, насколько загружать барабан стиральной машины, а еще – стоит ли выворачивать одежду перед этим увлекательным процессом?
"Рамблер" изучил доводы специалиста по биоэтике Элизабет Юко, мнение пользователей сети по данному вопросу и пришел к следующему выводу.
Смысл ритуала
Как правило, вещи перед стиркой выворачивают по двум причинам.
- Для их максимального очищения, ведь одежда пропитывается потом, кожным жиром и чешуйками ороговевшей кожи изнутри. Исключение составляют те ситуации, когда вы, например, надели блузку один раз и запятнали ее.
- Эта техника позволяет продлить жизнь любимым вещам: внешняя часть в таком случае не подвергается столь сильному воздействию, а ткань и рисунок, соответственно, меньше портятся, выцветают.
Плюсы
Элизабет Юко выделяет следующие аргументы, помимо вышеописанных, в пользу выворачивания одежды наизнанку перед стиркой:
- Предотвращает скатывание ткани. Стирка, конечно, не является главной причиной появления катышек, но способствует этому. Если же они заполонят внутреннюю сторону вещи, то это, по крайней мере, не будет портить ваш внешний вид.
- Продлевает жизнь застежке молнии и пуговицам. Тут все понятно: они не бьются о покрытие барабана стиральной машины, так как защищены тканью, что снижает шансы на их утрату или неисправность.
Минусы
Есть и аргументы против этой затеи. Они сводятся к следующему:
- Требуется больше времени и усилий. Все вещи перед стиркой нужно вывернуть наизнанку, а после, соответственно, сделать то же самое.
- Хуже очищается внешняя часть вещи. Логичный вывод, который вытекает из главного плюса. Если, например, на штанах несколько пятен, есть разводы и прочие приобретенные неприятности, то они не удалятся на 100%.
- Может навредить определенным видам ткани. Точного списка материалов, которые безопаснее стирать традиционным способом, не существует, но, по мнению экспертов, в данном случае речь идет о шелке и шерсти.
Мнение пользователей
"Я могу с уверенностью сказать, что это действительно имеет значение. Если не выворачивать вещи, то они будут тереться друг о друга внешней стороной, что будет способствовать выцветанию рисунка".
"Раньше я всегда стирала джинсы, не выворачивая их. В результате они сильно выцветали, их внешний вид портился. Лет 10-15 назад я изменила свой подход к стирке: начала их выворачивать до, а после – вешать на веревку. Сейчас я ношу джинсы, которым более 10 лет, и выглядят они как новые".