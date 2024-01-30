Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: все за и против

"Раньше я всегда стирала джинсы, не выворачивая их. В результате они сильно выцветали, их внешний вид портился. Лет 10-15 назад я изменила свой подход к стирке: начала их выворачивать до, а после – вешать на веревку. Сейчас я ношу джинсы, которым более 10 лет, и выглядят они как новые".