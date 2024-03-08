Пять ужасных привычек стирки, от которых нужно отказаться

Мы все знаем, что стирка иногда может показаться неподъемной задачей, и поскольку мы следим за одеждой часто, большинство из нас, вероятно, даже не особо задумывается о том, как на самом деле правильно стирать вещи.

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Однако если вы делаете что-либо из этих пяти вещей, вы можете навредить стиральной машине и вашей одежде. Некоторые из этих привычек могут показаться довольно безобидными, но на самом деле это далеко не так. “Рамблер” рассказывает о самых распространенных ошибках, которые совершают многие.

Пустые карманы

Вам нужно проверять карманы каждый раз, когда собираетесь стирать одежду. Реальную опасность представляют собой металлические предметы, такие как ключи или монеты. От повреждения внутреннего барабана или трещины стеклянного окна до застревания в самих трубах — это может стоить очень дорого, и вам придется либо покупать новую машину, либо платить огромные счета за сантехнику.

Подходящее количество моющего средства

Необходимо следить за тем, чтобы использовать правильное количество моющего средства, и именно в этом грешат многие люди. Невозможно не любить стиральный порошок, потому что именно из-за него наша одежда пахнет свежестью. К сожалению, использование слишком большого количества стирального порошка может привести к появлению следов на вашей одежде. Как только излишки средства останутся на одежде, они начнут притягивать грязь.

Отказ от загрузки полного бака

Эксперты по стирке также рекомендуют прекратить перегружать машину при каждом цикле. Может возникнуть соблазн запустить машину, когда она максимально заполнена, чтобы сэкономить деньги на счетах, но в долгосрочной перспективе это негативно скажется на качестве вещей, поскольку одежда не будет такой чистой и ее потребуется стирать чаще.

Что делать, если вещь села после стирки

Пристальное внимание к поломкам стиральной машины

Важно хорошо заботиться о стиральной машине, чтобы она прослужила долго, а неприятные запахи, странные шумы или плесень необходимо устранять, как только вы их заметите.

Деление одежды на категории

Эксперты рекомендуют перестать стирать все вместе. Разным тканевым изделиям нужны разные условия стирки. Например, настройка температуры зависит исключительно от того, какой материал вы стираете. Как правило, полотенца и постельное белье следует стирать в теплых или горячих условиях. Тогда как хлопок и шерсть необходимо стирать при более низких температурах, чтобы сохранить форму изделия.