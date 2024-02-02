27% россиян работают в спальне

Больше половины опрошенных россиян работают только в офисе. 35% респондентов чередуют работу в офисе с домом, а 14% полностью работают удаленно. Это показало совместное исследование сервисы Работа.ру и «Ремонт со СберУслугами».

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Среди тех, кто работает в гибридном или удаленном формате, 27% трудятся в спальне. В гостиной предпочитают трудиться 18% участников исследования, а 16% оборудовали рабочее место на кухне. В рабочем кабинете успешно выполняют задачи 14% опрошенных.

По 1% россиян работают на балконе или веранде. Также респонденты рассказали, что созваниваются с коллегами по рабочим вопросам в машине и ходят по всей квартире с ноутбуком. 65% опрошенных специально не обустраивали рабочее пространство дома.