Мы все замечали загадочные символы на ярлыках одежды, но мало кто знает, что они на самом деле означают.

© Freepik

Такие символы помогут вам правильно погладить и постирать свои вещи и сохранить их свежий вид.

О том, что означают символы на ярлыках одежды, — в материале «Рамблера».

Правильный выбор температуры и цикла стирки важен для получения отличных результатов и даже может предотвратить повреждение одежды. Разумеется, вы должны сортировать одежду по типу и цвету, чтобы использовать для каждого предмета соответствующий цикл стирки.

Сухая чистка

Если на ярлыке по уходу есть маленький кружок, производитель указывает, что эту вещь нужно сдавать в химчистку. Если внутри круга есть маленькая буква, она указывает химчистке, какой химикат нужно использовать. Больше полосок под кругом указывают на степень предосторожности, которую должна соблюдать химчистка. Если над кружком стоит крестик, не следует подвергать изделие химчистке.

Глажка

Вещь можно гладить при любой температуре, если на ярлыке по уходу символ утюга не имеет точек.

1 точка: деликатные вещи, т.е. шелк и шерсть.

2 точки: синтетика.

3 точки: лен и хлопок. Чем больше точек на символе утюга, тем выше температура тепла, при которой его можно применять:

Если на символе утюга стоит крест, гладить изделие не стоит.

Dreamstime

Сушка

Если на этикетке круг внутри квадрата, вещь можно сушить в сушильной машине.

Чем больше точек на символе утюга, тем выше температура тепла, которую можно применять:

1 точка = низкая температура

2 точки = средняя температура

3 точки = высокая температура

Если на символе «сушка в машине» стоит крест, то делать это не рекомендуется.

Ручная стирка

Если на ярлыке по уходу изображена ванночка с рукой, вещь можно стирать вручную или в режиме деликатной стирки при температуре 40°C или ниже.

Ручная стирка лучше подходит для нежных тканей, таких как кашемир или шелк, так как при этом происходит бережная стирка, предотвращающая усадку или заминание.

Если на ярлыке по уходу изображен символ в виде завитка, вещь можно отжимать. Если на этом завитке есть крестик, отжимать не следует.

Машинная стирка

Ваше изделие можно стирать в стиральной машине, если на ярлыке по уходу за изделием есть символ ванны.

Число на символе ванны указывает на максимальную температуру, которую можно использовать.

Чем больше полос под ванной, тем меньше отжим и полоскание:

Нет полоски: Вещь можно отжимать и полоскать в обычном режиме.

1 полоска: Скорость отжима должна быть снижена.

2 полоски: Мягкая стирка, но отжим и полоскание можно проводить в обычном режиме.