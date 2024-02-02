Многие хозяйки знают, как непросто постирать пуховик. И еще сложнее потом высушить его, ведь на это уходят долгие часы, а то и дни. Но есть несложный лайфхак, позволяющий в два раза ускорить процесс сушки.

После того, как вы постирали пуховик в стиральной машине, не спешите вынимать его из барабана.

Положите туда два махровых полотенца и включите программу отжима. Махровые полотенца будут активно впитывать оставшуюся в пуховике влагу, в результате чего он станет намного суше. А по окончании программы достаточно будет всего нескольких часов, чтобы пуховик полностью высох.