Волгоградцам рассказали, как правильно кормить собаку

Из-за неправильного графика кормления и несоблюдения простых правил, у питомца может возникнуть стресс и даже расстройство пищевого поведения.

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Советами по кормлению собак с волгоградцами поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В первую очередь хозяину стоит сформировать график кормления животного, говрит специалист. Иначе, из-за постоянного страха не получить очередную порцию пищи, собака может начать демонстрировать деструктивное поведение. Например, рычать на домашних и вообще всех, кто приближается к ее миске.

Более того, для питомца важны ритуалы. Вот с утра вы выходите из ванной, и собака получает завтрак. Или вечером вы поужинали и сразу после этого покормили ее. Ваша предсказуемость позволяет собаке не испытывать лишнего стресса в жизни.

Более того, ни в коем случае не наказывайте провинившееся животное лишением пищи. Обеспечение базовых потребностей – обязанность хозяина вне зависимости от того, что натворил питомец. Собаку нужно приучать к командам, можно в этот день с ней не поиграть, но положить в установленное время в ее миску корм просто необходимо.

Кстати, миска собаки должна всегда находиться на специально выделенном для нее месте. Если на кухне есть место, пусть собака принимают пищу там. В том случае, если у вас в доме несколько животных, у каждого должна быть своя миска и свое место приема пищи.

Ну и последний совет кинолога – не мешайте собаке есть. Во время завтрака, обеда и ужина, не трогайте животное, и объясните детям, что питомец вполне может отреагировать агрессивно, если они полезут к нему в миску.