Какая обивка дивана самая практичная

Выбор дивана – важный этап при обустройстве интерьера дома. Одним из ключевых факторов, на которые следует обратить внимание при покупке, является его обивка. "Рамблер" рассмотрит различные типы обивки и назовет самую практичную.

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Кожаная обивка

Кожа считается одной из самых практичных обивок для дивана. Она обладает высокой износостойкостью и простотой в уходе. Кожаный диван легко чистится и не впитывает запахи. Однако следует учитывать, что кожа может быть холодной на ощупь в прохладные периоды и нагреваться в жаркую погоду. Кроме того, кожаная обивка может быть довольно дорогой, особенно если речь идет о высококачественной натуральной коже.

Тканевая обивка

Тканевая обивка имеет широкий выбор оттенков и текстур, что позволяет подобрать диван под любой интерьер. Ткань более мягкая и теплая на ощупь, чем кожа. Она также обладает дышащими свойствами и способна создать более уютную атмосферу в помещении. Однако, следует учитывать, что ткань может впитывать пыль и пятна, требует более тщательного ухода и частой чистки. Некоторые виды тканей могут быть менее износостойкими и быстрее терять свежий вид.

Микрофибра

Микрофибра – это современный материал, разработанный для создания практичных обивок для мебели. Он обладает сходством с тканью, но имеет более высокую степень износостойкости и водоотталкивающие свойства. Микрофибровая обивка не впитывает пыль и пятна и легко чистится. Этот материал также долговечен и не выцветает на солнце. Однако, следует учитывать, что микрофибра может быть менее приятной на ощупь по сравнению с тканью и кожей.