Семь гаджетов, которые превратят уборку в увлекательное занятие

Уборка для многих становится невыносимо утомительным занятием. Возиться со швабрами, тряпками и бесконечной химией действительно довольно скучно.

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Но уборка может стать веселой и простой, если знать, что использовать. В подборке «Рамблера» — лучшие гаджеты для уборки, которые превратят рутину в увлекательное занятие.

«Злая мама» и «Крутая мама»

Temu

Этот дуэт выглядит мило, но на самом деле это эффективные инструменты для уборки. Помещенная в микроволновую печь, «Злая мама» выпускает пар из своей макушки, разжижая следы масла и еды, так что микроволновку легко почистить. Крутую маму можно наполнить пищевой содой и поставить в холодильник, чтобы поддерживать свежий запах.

Швабра для плинтуса

OnBuy

Она справляется с низкими плинтусами и с карнизами. Насадка поворачивается, чтобы попасть в неудобные углы, и может использоваться как в сухом виде для удаления пыли, так и во влажном для более глубокой очистки.

Шарики для стирки в виде кактусов

Шарики для сушки помогают очистить белье и высушить его быстрее, не покрывая вещи остатками кондиционера. Вы можете выбрать обычные шарики для стирки, а можете сделать эту работу немного веселее с помощью этих милых кактусов. Если вам не нравятся кактусы, есть множество других причудливых вариантов, включая ежика и иглобрюха.

Тапки-швабры

Amazon

Оказывается, с парой тапочек убирать пол гораздо проще, чем кажется. Изготовленные из микрофибры, они могут собирать пыль, грязь и даже впитывать влагу, если вам нужно быстро вытереть загрязнения. Вы можете надеть их на ноги и ходить по дому, что, несомненно, сократит время уборки вдвое. Вы также можете натянуть их на веник или швабру и протереть пол, а затем закинуть их в стиральную машину.

Змейка для слива

Amazon

Если вода перестает легко стекать по канализации, это обычно означает, что в ней образовался засор. А если это слив раковины или душевой кабины, можете быть уверены, что на пути стоит огромный комок волос.

Прежде чем вызывать сантехника, попробуйте воспользоваться таким приспособлением, как сливная змейка. Она оснащена тысячами микро-крючков и вращающейся на 360° ручкой, чтобы цепляться за волосы в трубе. Возможно, это будет немного противно, но определенно приятно. Затем вы можете поднять устройство и промыть слив водой с мылом.

Настольный пылесос

AliExpress

Этот пылесос в виде божьей коровки на батарейках — идеальное дополнение для домашнего офиса, позволяющее с легкостью убирать все, что угодно, — от следов ластика до крошек.

Губки Scrub Daddy

Scrub Daddy