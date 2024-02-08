Производители мебели предупредили о росте цен в марте

Производители мебели анонсировали подорожание некоторых позиций. Причем рост будет значительно отличаться в зависимости от категории товара.

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Из-за эмбарго ЕС на импорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит из России производство в РФ немного просело. А поскольку в себестоимости мебели 70 % приходится именно на материалы, то и неудивительно подорожание.

«Полагаю, с 1 марта 2024 года стоит ожидать подорожания корпусной мебели и столов примерно на 10 %. Стулья, кресла и табуреты прибавят в цене чуть меньше – порядка 5–7 %», – отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рост себестоимости мебели в 2023 году в разных категориях составил от 10 до 20 %. На это повлияли удорожание материалов и логистики, увеличение зарплат в условиях кадрового голода и другие факторы.