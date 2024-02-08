Производители мебели предупредили о росте цен в марте
Производители мебели анонсировали подорожание некоторых позиций. Причем рост будет значительно отличаться в зависимости от категории товара.
Из-за эмбарго ЕС на импорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит из России производство в РФ немного просело. А поскольку в себестоимости мебели 70 % приходится именно на материалы, то и неудивительно подорожание.
«Полагаю, с 1 марта 2024 года стоит ожидать подорожания корпусной мебели и столов примерно на 10 %. Стулья, кресла и табуреты прибавят в цене чуть меньше – порядка 5–7 %», – отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Рост себестоимости мебели в 2023 году в разных категориях составил от 10 до 20 %. На это повлияли удорожание материалов и логистики, увеличение зарплат в условиях кадрового голода и другие факторы.
В 2024 году рост прайсов на мебель может составить не менее 10 %, а в отдельных регионах и выше. В марте цены точно не упадут, так как производители вынуждены повышать их в среднем на 5–10 %.