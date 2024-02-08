Самые актуальные тренды в дизайне интерьеров в 2024 году

Золотые рамы, текстурные обои или гипсовые панели? Как создать интерьер мечты в 2024 году? Какие детали добавить, чтобы получить стильный, но не банальный дом. Об этом "Рамблеру" рассказала Наталья Мартынова, руководитель студии дизайна Martinova Interiors, специалист по трендам.

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Умный дом?

То, что сейчас заботит дизайнеров — соединение высоких технологий и домашнего уюта.

Они пришли в наш дом, в умные системы, которые подчиняют все пространства. Есть и простые технологии: умные розетки, карнизы, освещение и батареи, которые можно регулировать с телефона. Это влияет на физический комфорт.

Свет

По словам дизайнера, мы постепенно уходим от люстр - они остаются "настроенческими" и только дают ощущение уюта. В тренде сейчас использование различных уровней освещения, встроенного в стены света.

Особенные детали

Еще один тренд — интерьер должен быть авторским, быть отражением личности. Безликие квартиры с нюдовым монохромом уже не вызывают восхищения.

Сейчас с приходом ИИ можно много чего делать: загружать в такие системы макеты и получать готовые решения. Но дизайнер нужен для того, чтобы отсечь все лишнее и помочь прояснить вашу авторскую концепцию.

Соединение истории и дизайна

Приобретая вещь, мы знаем, что не захламляем пространство — каждая со смыслом, может, по наследству или купленная через соцсети. У каждого предмета есть свое назначение. По словам эксперта, важно передать авторское восприятие пространства, чтобы вещи говорили за вас самих.

Тактильность

Индустрия показывает невероятный бум на предметы, с которыми хочется соприкоснуться - в центре внимания приятные текстуры и фактуры.

Сейчас период тактильности, когда все материалы мы хотим воспринимать через прикосновения. Уходим от стерильных интерьеров, минимализм остается в природном исполнении, отражается в текстурах. Соединяется будущее и ремесленность, например, популярность авторской керамики. Возрождение ремесел, поскольку ниша освободилась.

Материалы и цвета

Фаворитами дизайнеров остаются природные материалы и дерево. Причем темный дуб и темный орех, становятся предметами роскоши.

"По цветам: есть определенные блоки. В блоке природных материалов на первое место выходят соединения оттенков зеленого и терракото-коричневого и капелькой голубого. Если говорим про арт-деко: золото, фиолетовый и желтый цвет и сочетания, которые можем взять из драгоценных камней".

Кроме того, интерьерная мода уходит из серо-бежево-черного, постепенно переходя в более разноцветный мир. Теперь стильно сочетаются глубокие оттенки, например, винный, фиолетовый, изумрудный.

Цвета 70ых годов, ретро-блок из цветов остается и добавляется яркость. Например неоновые оттенки или акценты. Красный цвет тоже становится очень трендовым.

Кроме того, по словам дизайнера, современный интерьер предполагает незаметные глазу детали, скрытые и технологичные, а не кричащие.