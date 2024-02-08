Самые актуальные тренды в дизайне интерьеров в 2024 году: как сделать квартиру идеальным пространством
Золотые рамы, текстурные обои или гипсовые панели? Как создать интерьер мечты в 2024 году? Какие детали добавить, чтобы получить стильный, но не банальный дом. Об этом "Рамблеру" рассказала Наталья Мартынова, руководитель студии дизайна Martinova Interiors, специалист по трендам.
Умный дом?
То, что сейчас заботит дизайнеров — соединение высоких технологий и домашнего уюта.
Они пришли в наш дом, в умные системы, которые подчиняют все пространства. Есть и простые технологии: умные розетки, карнизы, освещение и батареи, которые можно регулировать с телефона. Это влияет на физический комфорт.
Свет
По словам дизайнера, мы постепенно уходим от люстр - они остаются "настроенческими" и только дают ощущение уюта. В тренде сейчас использование различных уровней освещения, встроенного в стены света.
Особенные детали
Еще один тренд — интерьер должен быть авторским, быть отражением личности. Безликие квартиры с нюдовым монохромом уже не вызывают восхищения.
Сейчас с приходом ИИ можно много чего делать: загружать в такие системы макеты и получать готовые решения. Но дизайнер нужен для того, чтобы отсечь все лишнее и помочь прояснить вашу авторскую концепцию.
Соединение истории и дизайна
Приобретая вещь, мы знаем, что не захламляем пространство — каждая со смыслом, может, по наследству или купленная через соцсети. У каждого предмета есть свое назначение. По словам эксперта, важно передать авторское восприятие пространства, чтобы вещи говорили за вас самих.
Тактильность
Индустрия показывает невероятный бум на предметы, с которыми хочется соприкоснуться - в центре внимания приятные текстуры и фактуры.
Сейчас период тактильности, когда все материалы мы хотим воспринимать через прикосновения. Уходим от стерильных интерьеров, минимализм остается в природном исполнении, отражается в текстурах. Соединяется будущее и ремесленность, например, популярность авторской керамики. Возрождение ремесел, поскольку ниша освободилась.
Материалы и цвета
Фаворитами дизайнеров остаются природные материалы и дерево. Причем темный дуб и темный орех, становятся предметами роскоши.
"По цветам: есть определенные блоки. В блоке природных материалов на первое место выходят соединения оттенков зеленого и терракото-коричневого и капелькой голубого. Если говорим про арт-деко: золото, фиолетовый и желтый цвет и сочетания, которые можем взять из драгоценных камней".
Кроме того, интерьерная мода уходит из серо-бежево-черного, постепенно переходя в более разноцветный мир. Теперь стильно сочетаются глубокие оттенки, например, винный, фиолетовый, изумрудный.
Цвета 70ых годов, ретро-блок из цветов остается и добавляется яркость. Например неоновые оттенки или акценты. Красный цвет тоже становится очень трендовым.
Кроме того, по словам дизайнера, современный интерьер предполагает незаметные глазу детали, скрытые и технологичные, а не кричащие.
Признаки современного интерьера: двери под покраску, когда мы не видим наличников и стыков, минимализм, когда не видим потолочных карнизов. Конечно, сейчас одна из сложностей: когда не видим отделку, но понимаем, что она очень технологичная. Сюда входят настенные панели, разные текстуры на стене выдают современный интерьер.