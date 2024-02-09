Названы необычные способы использования посудомоечной машины

В посудомоечной машине можно мыть не только посуду, рассказала гуру уборки Эмили Норрис. Необычные способы использования этой бытовой техники она назвала в беседе с изданием The Sun.

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По словам Норрис, она стирает в посудомоечной машине детали конструктора лего и расчески.

«Это удивительный прием для ленивых. Все, что можно мочить, можно класть в посудомойку, и в итоге оно будет кристально чистым», — объяснила женщина.

Норрис уточнила, что кладет в посудомойку и игрушки, особенно резиновые игрушки для ванной, а также фильтры для вытяжки и подставки для ванной комнаты. А в верхнее отделение она помещает бейсболки мужа.

«Так они не теряют форму и становятся по-настоящему чистыми», — заключила она.