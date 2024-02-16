Расти-расти, рассада. Как правильно посеять семена помидоров? Рассказывает сити-фермер
Несмотря на то, что за окном еще февраль, ребята из кружка «Юный натуралист», открытого в детском парке «Фили», готовятся к предстоящему дачно-огородному сезону. Они уже посеяли семена помидоров на рассаду.
У юннатов есть опыт выращивания этой овощной культуры. В прошлом году в местных биостанциях они собрали отменный урожай помидоров разных сортов. Первыми дети под контролем руководителя кружка, сити-фермера Алексея Ефремова посеяли семена томатов черри.
«Также в середине февраля можно высаживать на рассаду семена среднеспелых и позднеспелых сортов помидоров», - поясняет Алексей Николаевич.
Дети заранее подготовили все необходимое для посадки семян: горшочки, землю, керамзит, лопатки. И, надев перчатки, они приступили к процессу посадки.
«Рекомендуется перед тем, как сеять семена, замочить их в солевом растворе, чтобы выбрать жизнеспособные семечки. Для этого в широкую емкость насыпать 10 г соли (примерно 1 ч. л. с горкой) и заливаем ее 200 мл воды комнатной температуры. Следует размешивать до тех пор, пока соль полностью не растворится. Затем нужно высыпать в солевой раствор семена, помешивая их. Всплывшие на поверхность - пустые, а значит всходов ждать бесполезно. Выбираем только осевшие на дно. Хорошо промываем их и подсушиваем», - говорит специалист. Также при выборе семян в магазине Ефремов советует обращать внимание на описание на упаковке. «Лучше отдавать предпочтение тем семенам, которые уже обработаны производителем. Так вам не придется их замачивать и обрабатывать самим», - отмечает он.
Перед посевом семян, ребята разбирают горшочки. Дно каждой емкости они засыпают керамзитом, который выполняет роль дренажа. Толщина слоя составляет 2-3 сантиметра. Следом до половины горшочек заполняют грунтом.
«Подходит как специальная почва для помидоров, баклажан и перцев, так и обычная, нейтральная», - уточняет специалист.
Затем дети аккуратно кладут в горшочек семена, не больше двух штук в каждый, засыпая их сверху землей.
«Теперь мы дадим немного семенам отдохнуть, устояться, а затем аккуратно польем землю. Следующий полив должен быть уже после того, как они взойдут, а это произойдет примерно через неделю, - рассказывает Алексей Николаевич. – В процессе роста рассады ее придется несколько раз пересадить. Если корни полностью заполнят емкость, растение перестанет расти».
Помидоры довольно неприхотливые растения и пересадку переживают спокойно. «Даже если в процессе вы повредите случайно часть корешков, ничего плохого не случится. Это вам не перец, у которого при незначительном повреждении корневой системы есть риск гибели всего растения», - подчеркивает эксперт.
После того, как рассада взойдет, необходимо подсвечивать ее фитолампой. Интересуюсь у специалиста, какую лучше выбрать? Ведь сейчас на рынке представлен широкий ассортимент товаров.
«Большого значения цветовой спектр не имеет. Это скорее маркетинговый ход. Важно, чтобы это была не лампа накаливания, а специальная светодиодная фитолампа. В отличие от первой она не нагревается, не сушит воздух», - поясняет он.
Хорошо, если прибор оснащен таймером. Так, вы будете уверены в том, что спустя определенное время лампа отключится сама.
«Не стоит оставлять растения под круглосуточным освещением. Им тоже нужен отдых. Двенадцати чесов в сутки вполне будет достаточно», - советует Алексей Николаевич.