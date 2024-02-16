Как правильно посеять семена помидоров? Рассказывает сити-фермер

«Рекомендуется перед тем, как сеять семена, замочить их в солевом растворе, чтобы выбрать жизнеспособные семечки. Для этого в широкую емкость насыпать 10 г соли (примерно 1 ч. л. с горкой) и заливаем ее 200 мл воды комнатной температуры. Следует размешивать до тех пор, пока соль полностью не растворится. Затем нужно высыпать в солевой раствор семена, помешивая их. Всплывшие на поверхность - пустые, а значит всходов ждать бесполезно. Выбираем только осевшие на дно. Хорошо промываем их и подсушиваем», - говорит специалист. Также при выборе семян в магазине Ефремов советует обращать внимание на описание на упаковке. «Лучше отдавать предпочтение тем семенам, которые уже обработаны производителем. Так вам не придется их замачивать и обрабатывать самим», - отмечает он.