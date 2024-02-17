В Роспотребнадзоре рассказали, какие разделочные доски нужны на кухне

Эксперты перечислили простые правила, которые помогут не отравиться после использования дощечки. Прежде всего на кухне должно быть несколько разделочных досок для разных видов продуктов.

© Sovainfo.ru

Сделать выбор стоит в пользу непористого материала. Он не задерживает бактерии и запахи.

После каждого использования доску нужно мыть горячей водой и специальным средством. Если на ней резали мясо или птицу, то необходимо очищать ее отдельно от всей посуды. Хранить тоже нужно в другом месте.

Если же на дощечке появились трещины и царапины, ее нужно срочно заменить, чтобы в этих местах не накапливались бактерии.