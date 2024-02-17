Алюминиевая посуда может повышать риск болезни Альцгеймера, заявил врач

«Алюминий имеет доказанную связь с увеличением риска возникновения [болезни] Альцгеймера. Конечно, это не единственная и безусловная причина развития заболевания, однако он может усиливать другие факторы, провоцирующие болезнь», — объяснил врач.

Также алюминий может нарушить работу репродуктивной, эндокринной и нервной, сердечно-сосудистой систем. Соли этого металла содержатся не только в фольге, но и в зубных пастах и дезодорантах. Обычно в косметических средствах используется безопасная доза, но все же злоупотреблять такими продуктами не стоит. Также следует свести к минимуму использование фольги и алюминиевых форм для запекания.