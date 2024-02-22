Эксперты прогнозируют рекордный рост производства детской мебели

Российские производители детской мебели могут опять рекордно увеличить объемы продукции, замещая ушедшую ИКЕА и другие западные компании. В Рослесинфорге ожидают рост на 10%, в отрасли говорят о 15%.

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Как рассказали "Российской газете" в Рослесинфорге, тренд на увеличение выпуска детской мебели идет уже второй год. В прошлом году был обновлен рекорд - 1,013 млн штук. В последние 6 лет производство предметов мебели для детей прирастало примерно на 27% в год, увеличившись за период с 2017 года в 3,7 раза.

Больше всего вырос выпуск детских деревянных столов для дошкольных учреждений - до 138,3 тыс. шт., на 26,7%. Диванов, соф, детских и подростковых кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, в 2023 году было произведено на 16,7% больше, чем годом ранее. Производство ящиков для игрушек выросло на 3,2%.

В Рослесинфорге считают, что основные причины - это расширение условий льготной ипотеки для молодых семей и партнерских программ с застройщиками. Это вызвало всплеск покупки жилья в новостройках, ключи от которых начинают выдавать сейчас. Также в 2022 году ушли западные продавцы детской мебели. Это ускорило рост производства внутри страны.

В этом году существенное влияние на рынок окажет новая льгота - с 1 января для производителей детской мебели начала действовать пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость.

В итоге в Рослесифорге ожидают, что в 2024 году объемы производства детской мебели из дерева вырастут в пределах 10% по сравнению с 2023 годом и превысят 1,1 млн штук.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России рассказали "РГ", что сегмент детской мебели в 2024 году останется одним из самых быстрорастущих направлений развития отрасли - объем производства, по прогнозам, увеличится на 15%. Эксперты подтвердили, что поддержанию высоких темпов роста во многом будут способствовать меры господдержки, а на стоимость снижение ставки НДС для производителей детской мебели, а также стоимость химических компонентов российского производства и курс валюты, влияющий на дороговизну металлической фурнитуры.

«Цены на мебель растут медленнее, чем на другие товары, так как предприятиям удается сдерживать рост цен за счет постоянно повышения эффективности производства. Мебельные фабрики постоянно обновляют производственные линии»,.- говорит президент АМДПР, генеральный директор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков.

В целом же, напоминают эксперты Ассоциации, сегмент детской мебели демонстрирует устойчивый рост в среднем на 15-20% на протяжении последних четырех лет.

Спрос на детскую мебель не ослабевает, хотя и носит сезонный характер, подтверждают представители мебельных компаний. Заказы в категориях, соответствующих детской мебели, в 2023 году составили примерно 10% от общего количества заказов интернет-магазина Lazurit, уточняет аналитик мебельной компании Елена Позднякова. Она также отмечает, что пик спроса на детскую мебель традиционно приходится на август и сентябрь, так как семьи стараются обновить детские комнаты к новому учебному году. Лидерами продаж в 2023 году стали письменные столы и книжные полки.