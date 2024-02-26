Пищевая сода является универсальным и экологически чистым чистящим средством, которое может использоваться для различных целей в домашнем хозяйстве. Одним из удивительных свойств соды является ее способность эффективно очищать мягкую мебель и ковры от загрязнений и неприятных запахов.

Для того чтобы освежить и очистить диваны, кресла или ковровые покрытия с помощью соды, вам необходимо рассыпать тонкий слой вещества на поверхность. Убедитесь, что сода равномерно распределена по всей площади. Затем оставьте ее на 10-15 минут, чтобы она смогла впитать загрязнения и запахи.