Как использовать соду для уборки дома: видео
Пищевая сода является универсальным и экологически чистым чистящим средством, которое может использоваться для различных целей в домашнем хозяйстве. Одним из удивительных свойств соды является ее способность эффективно очищать мягкую мебель и ковры от загрязнений и неприятных запахов.
Для того чтобы освежить и очистить диваны, кресла или ковровые покрытия с помощью соды, вам необходимо рассыпать тонкий слой вещества на поверхность. Убедитесь, что сода равномерно распределена по всей площади. Затем оставьте ее на 10-15 минут, чтобы она смогла впитать загрязнения и запахи.
После того, как сода подействует, возьмите пылесос и тщательно пропылесосьте обработанную поверхность. Сода, благодаря своим абсорбирующим свойствам, притянет к себе частицы грязи, пыли и запахи, что позволит вам легко собрать ее вместе с загрязнениями с помощью пылесоса.