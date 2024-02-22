Полезные функции кухонных ножниц, о которых многие не знают: видео
Обычные кухонные ножницы гораздо более многофункциональный инструмент, чем может показаться. С их помощью можно выполнять множество разных задач на кухне.
С их помощью также удобно разделывать птицу. Это гораздо удобнее делать именно ножницами, чем ножом. Они позволяют легко перерезать кости и сухожилия. Также ими можно легко колоть орехи. Это гораздо удобнее и безопаснее, чем использовать молоток или другие тяжелые предметы.
Кухонные ножницы могут использоваться в качестве консервного ножа. Ими легко вскрывать банки и бутылки, не повредив при этом лезвия.
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