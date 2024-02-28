Кошки – загадочные и независимые животные. Завоевать их доверие бывает непросто. Но если вам это удается, вы становитесь для питомца членом семьи. И тогда кошка начинает проявлять к вам привязанность всеми доступными ей способами. Как же понять, что ваш любимец вас полностью принял?

Для кошек сон – особенно уязвимое время. Если питомец спокойно дремлет на ваших коленях или спит в кровати – значит, он полностью доверяет вам как члену своей семьи.

Также питомец перестанет агрессивно реагировать на прикосновения к уязвимым местам – животу, лапам, ушам. Если раньше она могла ощетиниться или укусить вас, то теперь спокойно позволит гладить себя везде.