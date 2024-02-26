Как помочь питомцу справиться с «собачьей депрессией»

Эксперты отмечают, что в холодное время года собаки тоже могут испытывать беспокойство и даже впадать в депрессию.

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Так, считается, что тысячи собак испытают что-то похожее на сезонное расстройство (SAD) — форму депрессии, на которую влияет смена сезонов.

Эксперт по животным Саманта Гринер из Vita Paws предупреждает, что зима — это «сложное время» для собак:

«Важно, чтобы владельцы внимательно следили за признаками собачьей депрессии.



Если собака отказывается от еды, спит больше, чем обычно, или кажется замкнутой, беспокойной и не заинтересованной в играх или физической активности, то это могут быть признаки серьезной депрессии».

Эксперт рекомендует пересмотреть режим физической активности питомца и постараться организовать такой же график, как и в теплые месяцы.

Кроме того, стоит обратить внимание на рацион своего питомца и проследить, чтобы она питалась полноценно.

«Для большинства собак эффективной помощью будет увеличение физической активности, игр и времени с хозяевами. Однако, если настроение собаки не поднимается, стоит отвести питомца к специалисту», — отметила Саманта Гринер.