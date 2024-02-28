Опытный садовод назвал типичные ошибки при стрижке газона

Опытный садовник Бо Петтерсон ведет блог в TikTok, где делится советами для садоводов. В одном из своих видео Бо рассказал, какие ошибки часто совершают люди при стрижке газона.

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Эксперт отметил, что летом не стоит стричь газон слишком часто, потому что длинная трава отбрасывает тень, а это спасает корни растений от перегрева.

Следующий совет Петтерсона — чтобы газон не лег набок, надо менять направление движения газонокосилки.

Садовник также объяснил, что если у травинок рваные концы, значит, лезвия газонокосилки недостаточно острые. Тогда их необходимо заточить или поменять. Замену или заточку лезвий Бо рекомендует проводить раз в год.

Последней распространенной ошибкой при стрижке газона мужчина назвал сбор скошенной травы в мешок. По словам садовода, лучше раскидать траву по газону и использовать ее как мульчу — она задержит влагу и спасет от сорняков и прямых солнечных лучей.