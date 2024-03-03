Осторожно, звери: как вести себя с представителями дикой природы

3 марта — Всемирный день дикой природы. О том, как себя вести при неожиданной встрече с лесными обитателями, чтобы не навредить им и себе, — в нашем материале.

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Если вам повстречался лось — не бегите, ежа не стоит угощать яблоками, а улитке можно помочь добраться до безопасного места. Такие рекомендации дают специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды жителям столицы.

Во Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта, и накануне весенне-летнего сезона, когда москвичи чаще проводят время в парках и лесах, mos.ru подготовил материал о представителях фауны, обитающих на территории Москвы. Рассказываем, каких зверей можно увидеть в городе, что делать с найденными птенцами, зачем лисы посещают дачные участки и когда не следует ставить кормушки для птиц.

Без паники и бегства

В Москве обитает более трех тысяч видов животных, отмечает начальник Управления охраны и мониторинга объектов животного мира Государственного природоохранного центра Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«К животным мы относим всех, от жучка до лося. Это, по научной классификации, и звери, и птицы, и рептилии, и насекомые. Многие из них обитают внутри МКАД. Самый крупный представитель млекопитающих — лось. Также в городе живут мыши, зайцы, кабаны, лисы, горностаи, ласки, енотовидные собаки, косули, бобры. Больше всего насчитывается птиц, особенно хищных — дневных и ночных. Среди прочих шесть видов сов, соколообразные — пустельга, сапсан, водоплавающие — утки, серые цапли, лысуха, чомга. В последнее время в водоемах стали чаще видеть уток-мандаринок», — рассказывает Сергей Бурмистров.

Встреча с любым диким зверем может быть небезопасна для человека. «Безобидный, на первый взгляд, ежик способен укусить, лось — забодать, а шершень — ужалить. Поэтому главное правило — не подходить и не трогать», — советует собеседник mos.ru.

При этом представители фауны тоже считают человека непредсказуемым «хищником», поэтому обычно не приближаются к нему и уж тем более не нападают первыми.

«Правда, тот же лось во время гона, который выпадает на осень, может воспринять, скажем, мужчину как угрозу для своей личной жизни: вдруг тот хочет отбить его пару? В таком случае зверь будет проявлять агрессию. Если вы идете по лесной тропе и видите лося, не бегите: аккуратно, спокойно, без резких движений отойдите в сторону, спрячьтесь в кустах и дождитесь, пока он уйдет», — советует эксперт.

Аналогично нужно действовать при встрече с кабаном. К тому же эти животные близоруки, поэтому не могут разглядеть людей с большого расстояния, а, унюхав незнакомый запах, скорее всего, убегут.

Змеи тоже не спешат выяснять отношения с людьми. Стереотип о том, что рептилии прыгают на жертву с ветки или с шипением выползают из кустов и набрасываются, эксперты не подтверждают. Напротив, например, гадюка, уловив вибрацию от шагов и голоса человека за несколько метров, постарается спрятаться.

«Кусаются только в случае чрезвычайной ситуации, например если вы попытаетесь поймать их за хвост или наступите на них. Укус не смертельный, но очень болезненный. Хотя в брачный период — в апреле и мае — яд становится более концентрированным. При этом в длину гадюки не превышают 70 сантиметров — дотягиваются лишь до голени человека. Гуляйте по лесопарковым зонам в резиновых сапогах до колен, и вы будете защищены», — уточняет собеседник mos.ru.

Кстати, распознать гадюк чаще всего можно по треугольной форме головы и характерному зигзагообразному рисунку.

«Весной змеи нередко выползают на открытые площадки, чтобы после зимней спячки погреться на первом солнце. Если вы увидели рептилию рядом с домом или даже на балконе, не паникуйте и ни в коем случае не пытайтесь ее убить. Гадюки занесены в Красную книгу Москвы. Постарайтесь накрыть ее чем-нибудь и позвоните в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77», — продолжает Сергей Бурмистров.

Кормить — в особых случаях

Многие, встретив на прогулке дикое животное, жалеют его и подкармливают тем, что взяли с собой: булками, бутербродами, яблоками, конфетами. Звери, как правило, не отказываются от угощения. Тем не менее эксперты предупреждают: прикормом можно навредить представителю фауны и нарушить его привычный образ жизни.

Был случай: несколько лет назад в Мытищах проголодавшиеся кабаны начали выходить за пределы национального парка «Лосиный Остров», и местные жители охотно приносили им еду. Вскоре три самки родили примерно по 10 поросят, те выросли, не захотели самостоятельно добывать корешки и желуди и в конце декабря прошлого года принялись разгуливать по ближайшему поселку.

«Пришлось их отловить и перевезти в удаленные лесные районы Московской области», — комментирует Сергей Бурмистров.

Ежи тоже не исключение: их не надо кормить. Зверьки часто устраивают гнезда на дачных участках, под завалами досок, в густых кустах, выводят малышей, и люди, увидев их, умиляются, забирают в дом или ставят в саду мисочки с молоком и фруктами. Тем не менее ежик, наколовший яблоко на иголки, существует лишь в сказке: эти животные мясоеды, а не вегетарианцы. Молоко и вовсе опасно для их жизни. Новорожденные ежи пьют молоко матери, а взрослых особей оно уже не интересует.

«Ежи питаются слизнями, червяками, гусеницами, чем очень выручают огородников. Смотрите на них, любуйтесь, но не трогайте и не вмешивайтесь», — говорит собеседник mos.ru.

Еще одна гостья, которую можно встретить на улицах города и дачных участках, — лиса. Прежде всего эти звери появляются в тех населенных пунктах и районах Москвы, где поблизости находится лес. Весной могут забраться на территорию дачи, гаража или частного дома и вырыть нору для вывода потомства, особенно если хозяева часто готовят мясо или жарят шашлыки.

«Есть плюс: лисицы будут ловить мышей вместо кошек. Но все же представительницы дикой природы должны жить в лесу. Мой совет: постарайтесь не допустить их заселения на ваш участок. В конце концов звери поймут, что выбрали неудачное место, и вернутся в лес. Сейчас на улицах Москвы попадаются лисицы, свободно разгуливающие, как собаки, не боящиеся людей. Они постепенно разучиваются охотиться, что неправильно», — объясняет Сергей Бурмистров.

Риск заразиться бешенством от ежей и лисиц минимален. Эти звери болеют таким вирусом не чаще, чем другие представители млекопитающих. Заразить человека они могут только при оцарапывании, укусе либо если на кожу попадет их слюна.

Специалисты не советуют приносить еду и городским обитателям — голубям, воробьям и чайкам. Эти пернатые тоже представители дикой природы и способны сами добывать пищу: семена растений, почки, ягоды, червяков, гусениц.

«Противоестественно, когда возле станций метро собираются стаи откормленных голубей и воробьев в ожидании пшена и хлебных крошек, такие птицы с трудом передвигаются и летают», — отмечает наш собеседник.

Единственное время года, когда разрешается немного разнообразить рацион зверей, — зимний период, с ноября по март. В этот холодный сезон можно и нужно угощать белок сушеными фруктами, сырыми орехами и семечками, а водоплавающих — пропаренной перловкой, геркулесовыми хлопьями, вареными яйцами. Но ни в коем случае не хлебом, которого в дикой природе не существует. Как только потеплеет, прикорм животных нужно прекратить, иначе они собьются с естественного биоритма.

«Когда земля покрыта снегом, а на ветках нет ни ягод, ни семян, мы рекомендуем вешать кормушки для синиц и прочих зимующих диких птиц. Но делать это стоит, только если вы готовы подсыпать корм регулярно: пернатые быстро привыкают к такой столовой и перестают искать пропитание в других местах. В сильный мороз они могут не найти альтернативу и погибнуть», — комментирует Сергей Бурмистров.

Mos.ru

Домой не брать!

Иногда все же приходится вмешиваться в жизнь диких обитателей: когда животное ранено. Например, если машина случайно сбила лося или лису, зверь еще жив, есть шанс его спасти. Правда, эксперты не рекомендуют оказывать медпомощь самостоятельно. Тот же лось, испытывая сильную боль, становится агрессивным и не подпустит к себе человека, будет лягаться и может травмировать своего спасателя. В подобных случаях нужно позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: + 7 495 777-77-77. Специалисты приедут, заберут представителя фауны, вылечат его и отпустят в лес.

«Не советую самостоятельно выхаживать и подбитых птиц, особенно если у вас нет такого опыта и соответствующих знаний. Вы можете взять домой пернатого, который утратил способность летать или ходить, но только до приезда наших сотрудников. Тем более что сломанное крыло восстанавливается с трудом, и птица даже после выздоровления, как правило, уже не может летать. Брать раненых пернатых в руки следует исключительно в перчатках: они могут быть переносчиками заболеваний, которые передаются людям. Дома птицу нужно поместить в закрытую картонную коробку с отверстиями для воздуха и ждать специалистов», — говорит Сергей Бурмистров.

Распространенная ошибка — забирать из парков птенцов, сидящих на земле. Кажется, что они выпали из гнезда или потерялись, на самом деле в 90 процентах случаев это так называемые слетки — оперившиеся малыши, которые учатся летать. Обычно их родители сидят неподалеку на ветках и наблюдают. Увидев возле гнезда человека, который берет в руки птенца, они, подгоняемые инстинктом самосохранения, могут улететь навсегда, забрав оставшихся малышей.

«Принеся найденыша домой, многие не представляют, как его выхаживать и чем кормить. Если это птенец хищника, он ест много мяса. Не зная таких деталей, люди начинают потчевать его пшеном, и тот погибает. Кроме того, почти все виды хищных птиц, обитающих в столичных парках, краснокнижные, и похищение их из дикой природы наказуемо», — предупреждает собеседник mos.ru.

Самое обоснованное вмешательство в дикую природу, по мнению специалистов, — помощь жукам и улиткам, оказавшимся на проезжей части или пешеходной улице. Они передвигаются медленно и не успевают скрыться при приближении автомобиля или человека. Поэтому правильно будет аккуратно поднять их с помощью листка или салфетки и отнести в траву.