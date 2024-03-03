Эльфы и мини-гепарды: необычные породы кошек

1 марта в России отмечают День кошек. Этот праздник появился в 2004 году по инициативе Московского музея кошек и журнала «Кот и пес».

© Dreamstime.com

В этот день принято всячески баловать своих питомцев, независимо от их породы и родословной. Однако важно отметить, что в кошачьем семействе есть воистину необычные особи.

О самых уникальных породах кошек читайте в нашем материале.

Кхао-мани

Pxhere.com

Кхао-мани родом из Таиланда, где они, как принято считать, появились в Средние века. А именно — в тайской книге стихов Tamra Maew, посвященных кошкам.

В древности эти коты и кошки обитали исключительно в королевском дворце. Придворных и королей привлекали в этой породе белоснежный цвет шерстки и разноцветные глаза, похожие на драгоценные камни. В Европе кхао-мани, что переводится как «белый драгоценный камень», появились лишь в XIX веке, где их полюбили за разноцветные глаза.

Несмотря на красоту и грациозность, представители семейства кхао-мани демонстрируют собачью преданность. Они очень общительны и всегда готовы к игре. Кхао-мани любят всех без исключения домашних, но у них всегда есть любимчик, которому они отдают свое сердце. А еще такие коты любят поговорить, к чему стоит быть готовым всем, кто собирается завести себе кота или кошку кхао-мани.

Эльф

Dreamstime.com

Эльфы — одна из самых молодых пород кошек, потому как появилась она в 2006 году. Это семейство обязано своему необычному внешнему виду американским керлам, от которых эльфы получили выгнутые ушки, и сфинксам, передавшие в наследство потомках лысое тело. Однако свое название кошачья порода, по сей день не слишком популярная у кошатников, обязана необычным ушкам.

В соответствии со своим необычным названием, эльфы очень добродушны и ласковы. В сети пишут, что они очень общительны и обладают выразительным взглядом. Кроме того, эльфы готовы проводить со своим человеком как можно больше времени, следовать за ним по пятам. Не меньше симпатии у них вызывают дети, когда остальные кошачьи к ним обычно относятся прохладно.

Сервал

Roland van Stokkom/Flickr

Сервала по праву можно отнести к одной из самых древних кошачьих пород. Об этом семействе известно со времен Древнего Египта. В то время люди разводили мини-гепардов для уничтожения грызунов, поедающих припасы. А свое название они получили, как многие сегодня считают, от того, что их далекие предки обитали в зарослях кустарника. Кустарниковая кошка — именно так переводится название этого семейства с латыни, звучащее как Leptailurus serval.

Современный человек давно переехал из деревни в город или в крепкий частный дом. Однако даже без необходимости оберегать пищу от грызунов люди по-прежнему заводят сервалов. Кошатников впечатляет пятнистый окрас животного, делающего его похожим на маленького гепарда. Кроме того, у сервалов большие уши с узнаваемыми полосами.

Владельцы сервалов в шутку называют своих питомцев кото-псами. Вместо того, чтобы проводить дни в ногах хозяина, такие коты очень энергичны проявляют любознательность. Также они метят свою территорию, будто собаки. Сервалы хорошо уживаются с последними и, как пишут в сети, способны к дрессировке.