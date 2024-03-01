Дачные растения, которые требуют минимум вашего ухода

Примерно половина дачников отказывается высаживать цветы и кустарники из-за возможных сложностей с уходом, и очень зря. Опытный садовод Артем Соколов поделился с нами самыми простыми в уходе видами растений, с которыми вы точно справитесь и вместе с этим «освежите» свой участок потрясающими цветами.

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Лаватера

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Довольно популярное растение, и это понятно — однолетник невероятно красив и практически не требует энергии в уходе.

«Если вы посадите его весной, уже в июне он будет украшать сад и продержится до осени», — говорит наш эксперт. Лучше всего высаживать цветок в клумбу, чтобы цветки собрались в единую композицию. Единственное, что потребуется от вас, — полив по мере высыхания земли.

Герань

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Небольшое растение с объемными цветками, которое подходит и для клумбы, и для свободной посадки. Артем:

«Герань сорта „балерина“ цветет все лето, в чем ее основная прелесть. Помните, что цветок не сильно любит открытое солнце, поэтому продлите ему жизнь и разместите в тени на участке».

Также можно оформить горшками с геранью подъездную площадку на участке или украсить беседку.

Купальница

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Яркий желтый или оранжевый цветок, известный как купальница или сибирская роза, также не потребует много внимания.

«Для участка с водоемом я не могу придумать более удачного растения. Да и цветет он рано — в начале мая», — комментирует наш эксперт.

Сибирский ирис

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Невероятно красивые цветы во всех оттенках синего точно заслуживают, чтобы вы украсили ими свой участок. Артем: