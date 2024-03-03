Что уже пора сажать в марте? Агроном привела популярные примеры

В марте все ослики-огородники выходят на тропу войны с рассадой — начинается дачный сезон, поэтому нужно подготовить участок для посадки, а потом и сами растения. Какие культуры хорошо сеять в марте и в какие именно дни — рассказала кандидат сельскохозяйственных наук.

Какие овощи сажать в марте

В марте нужно озаботиться рассадой, которая потом пойдёт в грунт или в тепличку. В первый месяц весны стоит обратить внимание на:

Какие цветы сажать в марте

За какие цветы могут посадить

Дачникам в порыве украсить участок цветами стоит сперва ознакомиться со списком запрещённых к разведению растений, чтобы не влететь на штраф или ещё что похуже. С ним можно ознакомиться здесь, в этом году в него добавили популярные цветы.