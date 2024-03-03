Что уже пора сажать в марте? Агроном привела популярные примеры
В марте все ослики-огородники выходят на тропу войны с рассадой — начинается дачный сезон, поэтому нужно подготовить участок для посадки, а потом и сами растения. Какие культуры хорошо сеять в марте и в какие именно дни — рассказала кандидат сельскохозяйственных наук.
Какие овощи сажать в марте
В марте нужно озаботиться рассадой, которая потом пойдёт в грунт или в тепличку. В первый месяц весны стоит обратить внимание на:
- перцы;
- баклажаны (оба пойдут в открытый грунт, к тому моменту они должны подрасти на 75 дней, сеять лучше 12, 13 и 18 марта); томаты (высаживают после 45 60 дней, с 15 по 25 марта нужно сеять тепличные сорта, с 25 марта по 10 апреля — грунтовые, лучшие дни для посева — 12, 13, 18, 19, 20, 21 марта);
- огурцы (сажают после 30 35 дней, лучшее время для посева — такое же, как и у помидоров, но важно — сажать в марте огурцы можно только в теплицу).
Какие цветы сажать в марте
Для высадки в марте подойдёт большая часть цветов, например:
- циннии;
- лобелии; виолы;
- астры;
- бархатцы (все холодостойкие можно высаживать после 30 дней, а лучшие дни для посадки цветов — 16, 23, 24, 25, 27 марта).
За какие цветы могут посадить
Дачникам в порыве украсить участок цветами стоит сперва ознакомиться со списком запрещённых к разведению растений, чтобы не влететь на штраф или ещё что похуже. С ним можно ознакомиться здесь, в этом году в него добавили популярные цветы.
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