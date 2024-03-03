Владельцам квартир запретили ставить кондиционер без согласия соседей

Несогласованное размещение на фасаде дома личного оборудования нарушает закон.

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Так постановил Верховный Суд РФ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Как объяснили в инстанции, фасад здания относится к общедомовому имуществу, поэтому, если собственник размещает кондиционер снаружи квартиры, это означает, что он использует это самое общее имущество.

При этом, закон прямо не указывает на то, что для размещения кондиционера надо получить согласие других владельцев квартир, однако эта норма следует из общих положений статьи 36 Жилищного кодекса.

Отсутствие такого разрешения нарушает права остальных владельцев помещений в многоэтажке. Поэтому перед установкой оборудования требуется согласовать работы с другими собственниками, уточнили в ВС РФ.