Многие бытовые жидкости представляют опасность для системы водоотведения, если их сливать в раковину.

К сожалению, не все знают, что нельзя сливать в канализацию такие вещества, как масла, краски, растворители. Они могут нанести серьезный ущерб трубам и даже вывести всю систему водоотведения из строя.

Куда же сливать использованное масло, если нельзя выливать его в канализацию?

После готовки лучше сливать масло в отдельную емкость или пластиковую бутылку и утилизировать в мусор.

Опасность представляет даже кипяток, который некоторые привыкли сливать в раковину. Горячая вода может расплавить пластиковые трубы и соединительные детали, особенно в местах стыков. Это также чревато протечками и авариями.