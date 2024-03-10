С чем связано резкое слюноотделение у собак

Резкое увеличение слюноотделения у собак может быть признаком различных проблем со здоровьем или обусловлено внешними факторами. "Рамблер" расскажет про некоторые из наиболее распространенных причин этого явления.

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Стресс и возбуждение

Собаки, как и люди, могут реагировать на стресс и возбуждение повышенным слюноотделением. Это может быть вызвано новой обстановкой, новыми людьми или животными, громкими звуками и другими факторами, которые вызывают беспокойство.

Пищевые привычки

При виде еды или приготовления пищи собаки могут начинать слюниться, ожидая угощения. Это нормальная физиологическая реакция, связанная с ожиданием пищи.

Болезни полости рта

Проблемы с зубами и деснами, такие как зубной камень, заболевания десен или зубная боль, могут привести к увеличенному слюноотделению у собаки. Болезни полости рта могут быть причиной боли и дискомфорта, что стимулирует увеличение слюнотечения.

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Пищевые аллергии или интоксикация

Пищевые аллергии или интоксикация от определенных продуктов или химических веществ также могут вызвать повышенное слюнотечение у собаки. Это может быть попытка организма очиститься от токсинов.

Болезни желудочно-кишечного тракта

Различные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), синдром раздраженного кишечника (IBS). Кроме того, инфекции также могут быть причиной увеличенного слюноотделения у собаки.

Травмы или боли

Боли или травмы в области рта, горла или желудка могут привести к увеличению слюнотечения у собаки. Это может быть вызвано, например, глотанием острых предметов или внутренними повреждениями.

Если ваша собака начала резко слюниться без явных причин или если этот симптом сопровождается другими странными поведенческими или физическими проявлениями, рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу для профессиональной консультации и диагностики. Увеличенное слюнотечение может быть признаком серьезных проблем со здоровьем вашего питомца, и важно своевременно определить их причину.

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