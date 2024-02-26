Как вести себя при встрече со стаей бездомных собак

В СМИ нередко можно наткнуться на новость об очередной жертве стаи бродячих собак. Подобные трагедии происходят в независимости от времени года и региона. Однако вместо того, чтобы опасаться каждого встречного Шарика, куда правильнее заранее понимать, как вести себя при встрече с группой бездомных собак, дабы не пополнить печальную статистику своего города.

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О том, как правильно себя вести, наткнувшись на группу бродячих собак, и чего делать ни в коем случае нельзя, «Рамблер» спросил у ветеринара и кандидата медицинских наук Зарипова Марка Рафаэловича.

Бродячие собаки встречаются как в мегаполисах, так и в маленьких городах. Жертвами бездомных псов могут стать как дети, так и взрослые. Часто животные наносят серьезные травмы людям. Иногда полученные раны приводят к летальному исходу.

Помимо того, что бездомные собаки могут нанести физический урон, они также могут оказаться переносчиками опасных заболеваний. В их числе, например, бешенство. Лечение от него помогает лишь в том случае, если начато своевременно. Однако лучшим вариантом будет не соприкасаться с этим недугом совсем.

Неподготовленному человеку тем не менее зачастую непонятно, как именно действовать в ситуации, когда дорогу преграждает группа беспризорных животных. Некоторые люди пытаются убежать, что является грубейшей ошибкой при столкновении с группой бродячих собак.

«Самое важное – не надо делать резких движений и убегать. Резкие движения собаки воспримут как угрозу, поэтому будут нападать», — объяснил ветеринар Марк Рафаэлович.

Эксперт рекомендует найти возвышенность, где собаки вас не достанут, и забраться на нее. Это также может быть нечто вроде укрытия.

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Ветеринар отмечает, что в лесу или в парке шанс встретить бездомных собак выше, чем в городе. Если же вы все-таки наткнулись на своем пути на такую компанию, важно вооружиться. Подойдет обычная палка.

«Лучше сразу найдите длинную палку, и, в случае опасности, замахивайтесь ей, чтобы напугать таким образом собак. Они думают что у вас длинная рука, поэтому побоятся к вам приближаться», — советует эксперт.

Кроме того, как утверждает эксперт, собак можно напугать громким криком. Однако главным и самым важным правилом при встрече с бродячими псами — не делать резких движений. Это понизит риск оказаться жертвой диких животных.