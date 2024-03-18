Надоедливая шерсть, оставшаяся на одежде после стирки, больше не будет проблемой благодаря этому простому и эффективному способу. Секрет кроется в обычных бигудях-липучках.

Перед загрузкой вещей в стиральную машину, нужно положить в барабан 3-4 бигуди-липучки. Во время стирки, при вращении барабана, шерсть будет цепляться за липучки бигудей вместо того, чтобы оставаться на одежде.

После завершения цикла стирки можно легко снять намотавшуюся шерсть с бигудей.

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Этот лайфхак работает благодаря тому, что липучки бигудей имеют более грубую и цепкую поверхность по сравнению с тканью одежды. Шерсть прочно прилипает к ним в процессе вращения в барабане.