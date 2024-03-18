Простой способ очистить душевую кабину от известкового налета

От накипи, которая скапливается на стенках душевой кабины, можно избавиться и без использования сильных химикатов – достаточно всего лишь одного продукта. Какого именно, эксперт по уборке миссис Хинч рассказала изданию Express.

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"Многие спрашивают меня, чем лучше всего привести душевую в порядок. Я перепробовала буквально все средства для удаления известкового налета, но так, как пищевая сода, мне ничего не помогало".

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По словам специалиста, порядок действия максимально простой: нужно смешать соду (около 125 граммов) с водой, нанести получившуюся смесь на стенки душевой кабины и оставить ее на пару часов.

"Затем протрите салфеткой из микрофибры и смойте соду полностью".

Душевая будет выглядеть как новая, уверяет миссис Хинч.

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