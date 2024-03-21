Домашняя посуда часто теряет свой блеск и начинает выглядеть тусклой после многократного использования и мытья. Однако есть простой и эффективный способ, которым пользуются в ресторанах, чтобы вернуть посуде ослепительный блеск. Этот метод не требует дорогостоящих средств и легко воспроизводится в домашних условиях.

Для приготовления раствора вам понадобится соль, уксус и вода. На 500 мл воды добавьте 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку уксуса. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Затем перелейте полученный раствор в пульверизатор.

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После мытья посуды обычным способом, распылите на нее приготовленный раствор. Убедитесь, что жидкость равномерно покрывает всю поверхность. Затем возьмите чистую сухую салфетку или полотенце и тщательно протрите посуду. Соль и уксус в растворе помогают удалить любые оставшиеся разводы и придают посуде ослепительный блеск.