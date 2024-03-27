Даже опытные хозяйки порой допускают распространенные ошибки при уборке квартиры. Одна из таких оплошностей – невнимание к ванной комнате после принятия душа. Зачастую многие забывают вытереть стены, и на плитке оседают капли воды. Со временем они высыхают, оставляя после себя известковый налет, который трудно отмыть.

Ресторанный способ придать посуде блеск после мытья

Другая типичная оплошность – невнимание к стиральной машине после стирки белья. Многие хозяйки закрывают дверцу барабана, не протерев резиновый уплотнитель и не вытерев лужицы внутри. Влага, оставшаяся в машинке, начинает плесневеть, источая неприятный затхлый запах. Для предотвращения этого достаточно насухо вытереть уплотнитель и барабан после каждого использования.