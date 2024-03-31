Как удалить остатки воска из подсвечника для повторного использования

Подсвечники являются прекрасным дополнением к декору дома, но зачастую они слишком рано попадают в утиль. Вместо того чтобы выбрасывать подсвечник, лучше избавиться от остатков воска. Существует несколько способов очистки, о которых расскажет "Рамблер".

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Заморозка

Один из самых эффективных способов удаления остатков воска из подсвечника — заморозка. Поместите подсвечник в морозильник и дайте воску полностью застыть. После этого просто отскребите застывший воск с помощью ножа или ложки. Этот метод не только эффективен, но и предотвращает повреждение подсвечника.

Водяная баня

Еще один метод — использование водяной бани. Наполните миску горячей водой и поместите подсвечник внутрь так, чтобы вода покрывала только нижнюю часть подсвечника. Дайте воску расплавиться, а после с помощью бумажного полотенца или салфетки аккуратно удалите его.

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Паровая очистка

Если у вас есть пароочиститель, используйте его для очистки подсвечника. Под воздействием высокой температуры пара, воск начнет расплавляться, что позволит легко удалить его с поверхности. Просто протрите подсвечник салфеткой или тряпкой, чтобы удалить воск и придать подсвечнику чистый и блестящий вид.

Воздушный компрессор

Этот метод очистки не только эффективен, но и экономит время и усилия. Принцип довольно прост: направьте струю воздуха на застывший воск в подсвечнике. Под действием сжатого воздуха, воск начнет медленно размягчаться и застывать. Это позволит легко удалить остатки воска с поверхности подсвечника.

Независимо от выбранного метода, важно быть осторожным, чтобы не повредить подсвечник во время очистки. После удаления остатков воска, подсвечник можно промыть в теплой мыльной воде, чтобы полностью обновить его перед повторным использованием.

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