Со временем на пластиковых стенках кувшина и на самом фильтрующем элементе питьевого фильтра начинают образовываться белые или желтоватые налеты. Это происходит из-за высокого содержания минералов в водопроводной воде.

Чтобы быстро и эффективно отмыть фильтр от этих отложений, воспользуйтесь раствором лимонной кислоты. Разведите в теплой воде 2-3 столовые ложки порошка лимонной кислоты и налейте этот раствор в кувшин фильтра. Оставьте его на 10-15 минут.

Почему обязательно нужно чистить матрас

Благодаря кислой среде, отложения минералов начнут растворяться. Через несколько минут вы увидите, как налет отслаивается со стенок кувшина.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Nechetoff.