Почему обязательно нужно чистить матрас

Не так давно ученые выяснили, что наволочки собирают больше бактерий, чем ободок унитаза. Но если постельное белье многие регулярно стирают, то с матрасами все обстоит иначе, напоминает доктор Рахул Агарвал.

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Во время сна мы не только потеем, но и "сбрасываем" с себя частицы омертвевшей кожи. Значительную часть грязи в себя впитывают простыни, но что-то доходит и до матраса. А о поддержании его чистоты мы, как правило, забываем.

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В результате на нем начинают появляться бактерии, пылевые клещи и даже плесень, которую можно заметить далеко не сразу.

"Выделения пылевых клещей могут вызывать у чувствительных людей аллергические реакции и такие неприятные симптомы, как чихание, кашель, заложенность носа и зуд кожи. А плесень и грибок, в свою очередь, представляют серьезную опасность для органов дыхания", – резюмировал специалист.

Скопление аллергенов, бактерий и вредителей в грязном матрасе и на качество сна. В таких условиях мы хуже и меньше спим, а, значит, после пробуждения чувствуем себя более уставшими.

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