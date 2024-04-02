Со временем даже самые качественные ножницы тупятся, и их режущая способность ухудшается. Но не спешите их выбрасывать или отправляться к мастеру за новой заточкой. Существует простой и эффективный способ заточить ножницы в домашних условиях без каких-либо специальных инструментов.

Все, что вам понадобится – это обычный стеклянный стакан. Звучит непривычно, но именно обычный стакан из прочного стекла станет вашим помощником в этом деле.

Возьмите ножницы в одну руку, а стакан – в другую. Поднесите лезвия к краю стакана. Теперь медленно и с небольшим нажимом проведите ножницами по краю стакана, как будто пытаетесь его разрезать. Повторите это движение несколько раз.

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Поверхность стекла будет выступать в роли абразива, постепенно затачивая лезвия ножниц. После нескольких проходов вы заметите, как ножницы начнут резать бумагу и ткани гораздо лучше.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @Nechetoff.