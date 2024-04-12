Если кошка любит точить когти о мебель или обои, это может привести к нежелательным последствиям – испорченной мебели и даже дорогостоящему ремонту.

Одним из наиболее действенных методов является установка когтеточки рядом с тем местом, где кошка предпочитает точить когти. Чтобы привлечь внимание кошки к новой когтеточке, можно посыпать ее небольшим количеством кошачьей мяты или других ароматических трав, которые многие кошки обожают. Аромат привлечет внимание вашего питомца, и он будет охотнее использовать когтеточку.

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Кроме того, рекомендуется поощрять кошку вкусняшками, когда она точит когти о когтеточку. Это поможет закрепить правильное поведение и со временем отучит кошку от нежелательной привычки драть мебель и обои.