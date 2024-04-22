Почему посуда становится мутной после посудомойки

После цикла мытья в посудомоечной машине посуда не всегда выглядит блестящей и чистой. Это может быть проблемой для многих хозяек, и понять, почему это происходит, поможет "Рамблер".

© unsplash.com

1. Качество воды

Одной из основных причин мутности посуды после посудомойки является качество воды. Если вода в вашем районе содержит большое количество минералов, таких как кальций и магний, после сушки на посуде остаются белые пятна, что придает ей мутный вид.

2. Неправильная температура воды

Если температура воды в вашей посудомоечной машине слишком высока, это также может вызвать мутность поверхности. Высокая температура может привести к образованию пара и осаждению минералов из воды на посуде, что приведет к белым пятнам.

3. Неправильное дозирование моющего средства

Слишком много моющего средства или ополаскивателя также может быть причиной мутности посуды. Излишки моющего средства могут оставаться на посуде после цикла мытья и создавать мутные пятна.

Как убрать старый налет на раковине

4. Старость посудомоечной машины

Если ваша посудомоечная машина уже довольно старая, возможно, ее производительность не так хороша, как раньше. Это может привести к неравномерному распределению моющего средства и ополаскивающего средства, что в конечном итоге приводит к мутности посуды.

5. Неправильная загрузка

Неправильная загрузка посуды также может стать причиной мутности после мытья. Если посуда загружается слишком плотно или стеклянные предметы соприкасаются друг с другом во время цикла, это может привести к остаткам влаги, а следовательно, и к мутным пятнам.

6. Использование неподходящего моющего средства

Некоторые моющие средства могут не подходить для вашей посудомоечной машины, что также может вызвать мутность. Важно выбирать моющее средство, которое рекомендуется для вашего типа посудомоечной машины.

Ранее мы писали, как сделать постельное белье мягким.