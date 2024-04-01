Как убрать старый налет на раковине

Старый налет на раковине может испортить общий вид ванной комнаты или кухни, придавая поверхности неприглядный вид. Но не отчаивайтесь, ведь существует несколько простых и эффективных способов, чтобы вернуть вашей раковине блеск и чистоту. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

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Уксусная кислота

Уксусная кислота — это мощное средство для удаления известкового налета. Наполните пульверизатор с уксусом и распылите его по всей поверхности раковины. Дайте уксусу впитаться в налет в течение нескольких минут, затем тщательно протрите раковину с помощью губки или ткани. После этого промойте раковину водой.

Лимон и соль

Режьте лимон пополам и обваляйте одну из половинок в соли. Затем используйте эту половинку, как губку, чтобы натереть поверхность раковины. Лимонная кислота помогает растворить известковый налет, а соль действует как абразивное вещество, удаляя его. После тщательной обработки промойте раковину водой.

Специальные средства

Существуют также специальные моющие средства, предназначенные для удаления известкового налета. Вы можете приобрести их в магазине и применить согласно инструкции на упаковке. Обычно это требует нанесения средства на поверхность, ожидания определенного времени и затем тщательного смывания.

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Сода и уксус

Смешайте соду и уксус в равных частях, чтобы получить пасту. Нанесите эту пасту на раковину и дайте ей впитаться в налет в течение нескольких минут. Затем тщательно протрите раковину губкой или щеткой и промойте ее водой.

Пароочиститель

Пароочиститель также могут быть эффективны в борьбе с налетом на раковине. Просто используйте его для обработки поверхности раковины, чтобы размягчить налет, а затем протрите его губкой или тканью.

Следует помнить, что некоторые из этих методов могут потребовать повторного применения для полного удаления старого налета. Кроме того, перед использованием любого средства рекомендуется проверить его на малозаметном участке поверхности, чтобы убедиться, что оно не повредит материал раковины.

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