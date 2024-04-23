Эмалированные кастрюли – прекрасный выбор для любой кухни. Они долговечны и просты в уходе. Однако со временем, после многократного использования, они начинают впитывать цвет от приготавливаемых в них блюд.

Существует простой и эффективный способ вернуть эмалированной кастрюле первозданный блеск. Для этого необходимо наполнить ее водой и поставить на плиту. Когда вода закипит, добавьте в нее две столовые ложки пищевой соды. Затем влейте около 100 мл перекиси водорода.

Получившийся раствор необходимо довести до кипения и оставить кастрюлю на огне примерно на 10-15 минут.

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Затем тщательно промойте ее теплой водой с небольшим количеством моющего средства для посуды. Используйте неабразивную губку или мягкую тряпочку, чтобы не повредить эмаль.