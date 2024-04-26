Дистиллированная вода не содержит примесей, минеральных солей и других веществ, что делает ее идеальной для применения в быту.

Для приготовления дистиллированной воды в домашних условиях необходимо взять обычную кастрюлю и налить в нее воду из-под крана. На дно кастрюли нужно поставить емкость, в которую будет стекать конденсат с крышки во время кипения воды. Эта емкость и станет сборником для получения дистиллированной воды.

Как легко отмыть эмалированную кастрюлю

Следует отметить, что для получения большего количества дистиллированной воды процесс придется повторять несколько раз.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Nechetoff.